Viranşehir'de hasarlı yapılar yıkılıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Viranşehir ilçesindeki Dörtyol Camisi'nin yıkımına başlandı.

Viranşehir Kaymakamlığı tarafından yapılan kontroller ve tetikler sonucu yıkılmasına karar verilen cami ibadete kapatılmıştı.

Hasarlı olan Dörtyol Camisi çevresi trafiğe kapatılarak belediye ekipleri tarafından yıkım işlemi başlatıldı.

Viranşehir Müftüsü Mahmut Kaya, ilçede iki caminin depremde etkilendiğini belirterek, yıkımı yapılan caminin yerine 3 katlı ve daha fonksiyonel kullanılabilecek bir caminin yeniden yapılmasının planlandığını bildirdi.

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