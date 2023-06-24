Şanlıurfa'daki trafik kazasında yaralanan aynı aileden 3 kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden 3'ü tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Haliliye ilçesi Abdulhamithan Bulvarı'ndaki kazada ağır yaralanan aynı aileden Haşim (37) Muhammed Berat (10) ile Hivda Nur Demir (7) kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Abdulhamithan Bulvarı'nda dün sürücüleri henüz belirlenemeyen 63 AFJ 236 plakalı otomobil ile 16 CVZ 76 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.