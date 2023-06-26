Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk hayatını kaybetti

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ailesiyle gittiği Fırat Nehri'ne serinlemek için giren çocuk, hayatını kaybetti.

Mezra Mahallesi yakınlarında daha önce feribot iskelesi olarak kullanılan bölgeye ailesiyle giden Mehmet Salih Yalma (12), serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne girdi.

Yalma'nın bir süre sonra suda kaybolması üzerine aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AKUT ve AFAD ekiplerinin yanı sıra dalgıç polis timi gönderildi.

Nehirde yapılan 4 saatlik aramanın ardından Yalma'nın cansız bedenine ulaşıldı.









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