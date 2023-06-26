Görme engelliler için ses destekli dijital mangala geliştirdiler

ŞANLIURFA (AA) - CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri, görme engelliler için Braille alfabesi ve ses desteğiyle oynanabilecek mangala tasarladı.

Siverek Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri ve öğretmenlerince hazırlanan proje, görme engelli bireylerin, eski Türk kültüründen gelen zeka oyunu mangalanın dijital versiyonunu oynaması sağlanıyor.

Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı dilde oynanabilen dijital sistemle bir yandan görme engelli oyuncuların sosyalleşmesi öte yandan da oyunun yaygınlaştırılması hedefleniyor.

BİLSEM danışman öğretmeni Barış Mustafa Özsüllü, AA muhabirine, öğrencilerin engelsiz mangala projesinde zeka oyunları sınıfındaki mangaladan esinlendiklerini söyledi.

Öğrencilerin sık sık mangala oynadıklarını belirten Özsüllü, şöyle konuştu:

"Öğrenciler bana görme engelli bireylerin mangalayı oynayabilmeleri için ne yapabilecekleri yönündeki sorularla geldi. Biz de beyin fırtınası yaparak ses desteği ekleyerek dijital mangala oyununu geliştirdik. Oyunu hazırladıktan sonra TEKNOFEST'in engelsiz yaşam kategorisine başvurduk. Kategoride iki aşama vardı ve aşamaları geçerek İstanbul'da düzenlenen Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Oraya giderek binlerce proje arasında sayılı projelerin arasında yer almak bizi gururlandırdı. Sunumumuzu yaparak jüri karşısına çıktık. Engelsiz mangala projemiz ikinci oldu."

Özsüllü, projelerinde normal mangalada olduğu gibi taşların yer almadığını ve tamamen elektronik olarak tasarlandığını anlatarak, her hamlede sesli bildirimle görme engellilerin bilgilendirildiğini söyledi.

Ayrıca görme engellilerin istedikleri zaman hangi kuyuda kaç taş olduğunu sesli olarak dinleyebildiğini anlatan Özsüllü, mangalanın evrensel olmasını sağlamak için İngilizce dil desteği de sağladıklarını kaydetti.

- Braille alfabesiyle butonların görevini anlayacaklar

Proje tasarımcısı öğrencilerden Hüseyin Kazan, mangalayı görme engelli bireylerinde de oynayabilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Mangalanın taşlarını göremedikleri için oynamaları oldukça zordu. Biz de hem mangalayı oynayabilmeleri hem de daha rahat sosyalleşmeleri için engelsiz mangala projesine imza attık." dedi.

Proje tasarımcısı öğrencilerinden Eymen Kayalı da proje hakkında bilgi vererek, "Projede toplamda 8 yönetim butonu var. Her bir butonun yanında da Braille alfabesiyle ismi yer alıyor. Bu isimler sayesinde görme engelli bireyler butonların ne işe yaradığını biliyor ve butonlara basarak hiç kimseden yardım almadan oyunu yönetebilir." diye konuştu.





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