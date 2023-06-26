Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Abdullah Yeşil istifa etti

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ŞANLIURFA (AA) - Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Abdullah Yeşil, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeşil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Gelecek Partisi'nin kurucular kurulu üyesi olduğunu ve siyasetin çok zor olduğu Şanlıurfa'da kurucu il başkanı görevini yürüttüğünü belirterek, açıklamasında şunlara yer verdi:

"4 yıl il başkanlığı yapıp Gelecek Partisi adayı olarak, CHP'de milletvekili adayı olmak bizleri daha çok yormuştur. Kabul etmemiz gerekir ki 'Millet İttifakı' seçimi kaybetmiştir ve 'Millet İttifakı' partileri başarısız olmuşlardır. Bu başarısızlıktan dolayı bende istifa ettim."

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