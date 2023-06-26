Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da belediye otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İ.K. yönetimindeki 63 AFC 401 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun kent girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Meliha Hızar'a çarptı.

Ağır yaralanan Hızar, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde kurtarılmadı.

Hızar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.