Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Çerçi Mahallesi'nde, iki araçla seyir halindeki akraba aileler arasında yol verme tartışması yaşandı.



Bir süre sonra taşlı sopalı kavgaya dönüşen olayda, Ramazan, Bedir, Deniz, Saadet, Fehime, Çiğdem İren ile diğer aileden Ferdi ve Hacı İren yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda 2 araçta hasar oluşurken, jandarma mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

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