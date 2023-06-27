Viranşehir'in tescilli "şelengo" meyvesinin yaygınlaşması için öğrenciler de destek veriyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetişen, gelişme evrelerinde önce salatalık, karpuz ve son olarak kavuna benzetilen tescilli şelengo meyvesinin ekiminin yaygınlaştırılması için lise öğrencileri de destek veriyor.



Viranşehir'in tescilli şelengo meyvesinin ekiminin yaygınlaştırılması konusunda Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uygulama dersleri kapsamında arazide ekim yaptı. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından şelengo yetiştiren öğrenciler, topladıkları ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Öğrenciler, koruma altındaki şelengonun tohumlarını da çiftçilerin hizmetine sunacak.

Tarım Teknolojileri öğretmeni Erkan Yıldırım, AA muhabirine, okul bünyesinde yaklaşık 300 dönümlük arazide uygulamalı tarım yaptıklarını söyledi.

Viranşehir'in ekonomisine katkı sağlayama çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, okulda ekim alanın bir kısmını bu yıl Viranşehir'e özgü tescilli meyve şelengoya ayırdıklarını aktardı.

Yıldırım, şelengoyu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Okulumuzda birçok alanda tarım yetiştiriciliği yapıldığını fakat bölgede sadece Viranşehir’de yetişen ve Viranşehir adına tescillenen şelengo ekimi yaparak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu şelengo Viranşehir ilçesinde yetişiyor, kabakgiller grubundan çekirdekli tadı mayhoş çabuk tüketilmesi gereken bir sebze. Evlerde yemek olarak dolma, cacık, turşu olarak tüketiliyor. Amacımız bu şelengonun üretimini yaygınlaştırmak diğer il ve ilçelerde yetiştirip tanıtma."

Yıldırım, hasadın ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını, tohumunun da üreticilere verileceğini kaydetti.

12. sınıf öğrencisi Hilanur Ayaz, "İlçemize ait şelengo meyvesini yetiştirdik. Her gün bakımını yapıyoruz. Çapalamasını ve sulamasını yapıyoruz. Şelengo burada çok seviliyor." dedi.

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