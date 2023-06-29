Şanlıurfa'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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Demir yollarında neden taşlar olur?

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yangına müdahaleye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiyeci yaralandı.

Esat Çiçeklidağ'ın kullandığı 63 EK 810 plakalı itfaiye aracı, anız yangınına giderken Aşağı Beşyamaç Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile Engin Direk ve Abdulkadir Sayan yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Çiçeklidağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.







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