Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu

Demir yollarında neden taşlar olur?

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

Bayram ziyareti için Gaziantep'ten Birecik ilçesi kırsalındaki Ziyaret Mahallesi'ne gelen Yavuz ailesinden 5 kişi serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınanlardan Baran Yavuz (16) ve Müslüm Yavuz (43) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

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