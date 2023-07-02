Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Merkez Karaköprü ilçesindeki GAP Vadisi 3'ncü Etap civarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangında bölgedeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

Alanda soğutma çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.