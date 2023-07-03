TDV, Şanlıurfa'da 5 bin 450 aileye kurban eti ulaştırdı

Kum tanesi kadar çanta 63 bin 750 dolara satıldı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Şanlıurfa'da 5 bin 450 aileye kurban eti dağıttı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, vakıfça Kurban Bayramı sürecinde 745 bin 533 hisse kurban kesildi.



Kent genelinde kesilen 1603 kurbanın eti ise 5 bin 450 aileye ulaştırıldı.

TDV gönüllüleri tarafından özenle paketlenen kurban etleri, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.