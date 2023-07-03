Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Suphi Yaşar (4), Viranşehir ilçesi kırsal Yeşilalıç Mahallesi'nde sokakta oynarken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Yaşar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.