Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Hamza Boybey yönetimindeki 21 ABT 594 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 70. kilometresinde Ramazan Kültür idaresindeki 34 HM 1776 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.









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