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ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği olağanüstü genel kurul, kulüp tesislerinde 17 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.



Olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde 25 Temmuz Salı günü yapılacak.

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