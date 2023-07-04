Şanlıurfa'da minik öğrencilere farkındalık eğitimi verildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte hizmet veren özel bir kreşte, çocuklara olası yangınlara karşı farkındalık eğitimi verdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi, "Önce tedbir, her zaman eğitim" sloganıyla kentte bulunan kreşlerde eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Günlük eğitim faaliyetleri kapsamında İtfaiye eğitim biriminde görevli personeller, kentte bulunan kreşlerde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirici çalışma gerçekleştirdi.

Yaz mevsiminde kreşlerde kalan minik çocuklar ile yönetici ve öğretmenlere yönelik yangından korunma, önlemler ve alınacak olan tedbirleri anlatan ekipler, yangın söndürme materyallerini de tanıtarak öğrencilere, çakmak ve kibrit gibi yanıcı ve parlayıcı maddelerle oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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