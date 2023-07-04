Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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