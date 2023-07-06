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        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada biri olaya müdahale eden polis 3 kişi yaralandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 00:49
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada biri olaya müdahale eden polis 3 kişi yaralandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi'nde akraba aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettikleri sırada 1 polis memuru kolundan bıçakla yaralandı.

        112 Acil Servis ekipleri, bıçakla yaralanan biri polis 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kavgayla ilgili soruşturma yapan ekipler, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Öte yandan polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede boş kovanlar tespit etti.

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