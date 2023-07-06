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        Şanlıurfa'da yılın ilk yarısında makas atan ve tehlikeli şerit değiştiren 320 sürücüye ceza kesildi

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 09:53
        Şanlıurfa'da yılın ilk yarısında makas atan ve tehlikeli şerit değiştiren 320 sürücüye ceza kesildi

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yılın ilk yarısında trafikte makas atan ve tehlikeli araç kullanan 320 sürücüye toplam 603 bin 168 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik kurallarına uymayan, makas atan ve hatalı sollama yapan araçlara yönelik denetimler sürüyor.

        Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2023 yılı ocak-haziran aylarında, Karayolları Trafik Kanununun 46/2-c maddesi kapsamında trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesinden 224 araç sürücüsüne 213 bin 24 lira para cezası uygulandı.

        Ayrıca, Karayolları Trafik Kanununun 46/2-g "aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri, (makas)" maddesinden 96 araç sürücüsüne 390 bin 144 lira para cezası kesildi.

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