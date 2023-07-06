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        Şanlıurfa'da yaralı bulunan ceylan yavrusu tedavi altına alındı

        Şanlıurfa'da doğada yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylan yavrusu tedavi altına alındı.

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 09:57
        Şanlıurfa'da yaralı bulunan ceylan yavrusu tedavi altına alındı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da doğada yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylan yavrusu tedavi altına alındı.

        75. Yıl Ceylan Üretimi İstasyonu personeli, doğada yaptıkları kontrollerde yaralı ceylan yavrusu buldu.

        Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yavru, tedavi altına alındı.

        Ceylanın tedavisinin ardından üretim istasyonuna bırakılacağı belirtildi.

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