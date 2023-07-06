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        Şanlıurfa'da GAMER personeline yangın eğitimi verildi

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:03
        Şanlıurfa'da GAMER personeline yangın eğitimi verildi

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) görevli personellere yönelik yangına müdahale eğitimi düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığınca GAMER’de görev yapan personel ve yöneticilere yönelik yangın, güvenlik tedbirleri ve yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

        İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi Amiri İsmet Karaçizmeli, yangın, yangın çeşitleri, güvenlik tedbirleri ve yangına ilk müdahale eğitimi verdi.

        Eğitimci Kübra Alkan ise katılımcılara yangın tüpü çeşitleri, yangın tüpü kullanımı ve tüple müdahalede alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

        Eğitim seminerine 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürü Serkan Elmas, Sağlık, AFAD, emniyet, jandarma, orman, çağrı alıcılar ve idari personeller katıldı.

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