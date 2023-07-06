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        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:13
        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Samet Sağlam idaresindeki 39 AAP 031 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Ezgil Mahallesi yakınlarında, Halil Şahin'in kullandığı 27 ATT 05 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Hafif ticari araç, bir evin duvarına çarparak durabildi.

        Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile Elif, Serhat, İbrahim ve Fadile Sağlam yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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