Akademi Şanlıurfa projesinin protokolü imzalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, Karaköprü Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kadın istihdamının arttırılmasına yönelik, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi protokolü imzalandı.

Karaköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Yaşam Sokağı Çarşısı'nda tahsis edilen alanda yaklaşık 200 kadının eğitim alıp istihdam edileceği bir eğitim merkezi kurulacak.

18 ay proje süresi olan "Akademi Şanlıurfa" projesine ait protokol, Şanlıurfa Valiliğinin himayelerinde imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Salih Ayhan, Akademi Şanlıurfa projesinin, yerel dinamikleri harekete geçirerek sosyal sorunları gidermeyi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Kadınların toplumun aynası olduğunu ifade eden Ayhan, "Kadınlarımızın güçlenmesi, kendini geliştirmesi bizler için büyük önem taşıyor. Bu projeyle de ilimizde kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlıyoruz. Akademi Şanlıurfa projesi kapsamında, Karaköprü Belediyesi tarafından tahsis edilen Yaşam Sokağı Çarşısı'nda bir eğitim merkezi kurulacak. Bu merkezde 17 atölye ve 4 ortak kullanım alanı bulunacak. Hedefimiz, 200 kadın girişimci adayının mesleki eğitim hizmeti almasını sağlamak. Ayrıca 20 mentörlük hizmeti sunulacak ve mesleki eğitim alıp kendi işini kuran 30 kadın girişimci yetiştirilecektir. Bunun yanı sıra, eğitim alan kadınların istihdam edilmesi için 120 kişilik bir hedef belirledik. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Toplam bütçesi 7 milyon TL olan 'Akademi Şanlıurfa' projesinin, 4 milyon TL'sini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız karşılıyor. Eş finansman desteği de 3 milyon TL olacak. Bu projeyle ilimizde kadın girişimciliği konusunda farkındalık oluşturacağız ve kadın girişimcilere destek sağlayarak onların güçlenmesine katkıda bulunacağız." diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise Şanlıurfalı kadınların istihdamı ve kalkınmasının yanı sıra kendi ayakları üzerinde durması adına Yaşam Sokağında bir eğitim merkezi kurulacağını belirtti.

Kadınların kendi işyerine açacağını dile getiren Baydilli, "Bundan dolayı öncelikle Şanlıurfa'nın Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan ili olmasından kaynaklı, ilk öğretmen olan kadınların, annelerin eğitimli ve bilinçli olmaları çok önemli. Bu bilinçle birlikte yetiştireceği bireyler vatana millete hayırlı birer vatandaş olacaklardır. Bundan dolayı bilinçli kadınların yetişmesi ve ayakları üzerinde durması, Şanlıurfa’mızın kalkınması adına çok önemli. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.