Şanlıurfaspor yarın Bolu'da kampa girecek

ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Bolu'da kampa girecek.

Kulüp Başkanı Haşim İzol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktörleri Zafer Turan yönetiminde sarı-yeşilli ekibin yarın topbaşı yapacağını söyledi.

İyi bir kamp dönemi geçirmeyi planladıklarını belirten İzol, "Yeni sezon için yarın düğmeye basıyoruz. Verimli bir kamp dönemi geçireceğimize inanıyoruz. Yeni transferleri de bu kamp sürecinde takımımıza dahil edeceğiz. Bolu kampımızın 40 gün sürmesini planlıyoruz. Başarılı ve sağlıklı bir kamp dönemi diliyoruz." diye konuştu.