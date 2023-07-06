Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şanlıurfaspor yarın Bolu'da kampa girecek

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 16:37
        Şanlıurfaspor yarın Bolu'da kampa girecek

        ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Bolu'da kampa girecek.

        Kulüp Başkanı Haşim İzol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktörleri Zafer Turan yönetiminde sarı-yeşilli ekibin yarın topbaşı yapacağını söyledi.

        İyi bir kamp dönemi geçirmeyi planladıklarını belirten İzol, "Yeni sezon için yarın düğmeye basıyoruz. Verimli bir kamp dönemi geçireceğimize inanıyoruz. Yeni transferleri de bu kamp sürecinde takımımıza dahil edeceğiz. Bolu kampımızın 40 gün sürmesini planlıyoruz. Başarılı ve sağlıklı bir kamp dönemi diliyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Cinayet şüphelisi, saklandığı fıstık bahçesinde yakalandı
        Cinayet şüphelisi, saklandığı fıstık bahçesinde yakalandı
        Husumetli ailelerin bıçaklı kavgasında 1'i polis 3 yaralı, 4 gözaltı
        Husumetli ailelerin bıçaklı kavgasında 1'i polis 3 yaralı, 4 gözaltı
        Şanlıurfa'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü
        Şanlıurfa'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü
        Evde oynarken elektrik akımına kapılan çocuk öldü
        Evde oynarken elektrik akımına kapılan çocuk öldü
        Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz veren Suriyeli çocuk, tepkiye neden oldu
        Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz veren Suriyeli çocuk, tepkiye neden oldu
        Kavşakta otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        Kavşakta otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı