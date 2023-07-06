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        Şanlıurfa'da boğulma vakalarını önlemek için portatif 5 yüzme havuzu açıldı

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        Giriş: 06.07.2023 - 17:22
        Şanlıurfa'da boğulma vakalarını önlemek için portatif 5 yüzme havuzu açıldı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 5 portatif yüzme havuzu hizmete açıldı.

        Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bölgede ölümcül tehlike taşıyan sorunların başında kanal ve göletlerde yüzmenin önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda valilik tarafından çocuk ve gençlerin can güvenliği için 300 bin lira maliyetle 5 portatif yüzme havuzu yaptırıldı.

        Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından açılışı gerçekleştirilen havuzlarda, çocuklar ve gençler can kurtaran gözetiminde yüzme imkanı bulacak.

        Her yıl üzücü boğulma vakalarıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Vali Ayhan, devlet olarak çocukların güvenli şekilde eğlenebilmesi için önlem aldıklarını belirtti.

        Kentte ayrıca polis ekipleri de vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyarı broşürleri dağıtarak uyarıyor.

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