Şanlıurfa'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 3. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.