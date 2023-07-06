Şanlıurfa'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 3. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.