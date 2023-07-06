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        Şanlıurfa'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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        Giriş: 06.07.2023 - 20:12
        Şanlıurfa'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 3. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

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