ŞANLIURFA (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" kabul edilen Göbeklitepe'de "Buğdayın İlk Evcilleştirildiği Topraklarda 2. Geleneksel Buğday Şenliği" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince Göbeklitepe Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikte buğdaydan yapılan yöresel yemekler sergilendi, sıra gecesi düzenlendi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yaptığı konuşmada Şanlıurfa'nın tarihi ve turizmiyle dünyada ve Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Göbeklitepe'nin tarihi ve dokusuyla çözülmesi gereken gizemli bir mekan olduğunu ifade eden Beyazgül, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa, tarihiyle insanlığın başlangıcı konumunda olmasının yanında gastronominin başlangıcı da burada. İlk buğday burada işlendi, ilk buğday burada mayalandı. Buğdayın atası burada, buğdayın serüvenini takip etmek istiyorsak Şanlıurfa'ya gelmeniz gerekiyor. Lezzetlerin serüvenini burada takip edebilirsiniz. Bugün buğdayla yapılan 100'ün üzerinde çeşitli lezzeti sergiliyoruz. Burada bulunan her bir lezzet farklı. Bizler de bu lezzetleri ve tarihimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun yanında müziğimizi, lezzetlerimizi geliştiriyoruz. Bugün 'Buğdayın İlk Evcilleştirildiği Topraklarda 2. Geleneksel Buğday Şenliği'ni düzenliyoruz. Kentimizi her alanda tanıtmaya gayret ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Etkinliğe katılan Haci Birsen, tadına bakma imkanı bulduğu buğdaydan yapılan yemeklerin çok güzel olduğunu ifade etti.

Turizmci Rahim Yaşar da bu tür etkinliklerin kenttin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarihi ören yerini gezmeye gelen turistlere de etkinlik kapsamında çiğ köfte ve buğdayla hazırlanan yemeklerden ikram edildi.

Etkinliğe katılanlar, sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.