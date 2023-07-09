Türkiye'den yılın ilk yarısında 5,4 milyon dolarlık pul biber ihracatı

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - Türkiye'nin pul biber ihracatı, yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,54 artarak 5 milyon 441 bin dolara yükseldi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'den 2022 yılında 10 milyon 549 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yılının ocak-haziran döneminde 4 milyon 967 bin dolarlık pul biber ihracatı yapılırken, bu yılın aynı döneminde ise dış satım yüzde 9,54'lük artışla 5 milyon 441 bin dolara yükseldi.

Bu yılın ilk yarısında Almanya, İngiltere, Hollanda, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suudi Arabistan, Irak, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Umman, Japonya, Bulgaristan, Gana, Mozambik, Küba ve Fas'ın da aralarında bulunduğu 86 ülkeye 1600 ton pul biber gönderildi.

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 920 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 723 bin dolarla İngiltere, 564 bin dolarla Hollanda, 481 bin dolarla ABD ve 436 bin dolarla KKTC izledi.

- "Bu tadın farkına varanların bu lezzetten vazgeçmesi artık çok zor"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracatının 2023 yılını ilk yarısında artış göstermesinin, isotun ana vatanı Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Pul biber ihracatının sene başından bu yana artarak devam etmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Kızıldemir, "Türkiye'de üretilen ve bizim Şanlıurfa'da isot dediğimiz pul biberin ihracatının her sene artarak devam etmesi, hem ülkemiz için hem de kentimiz için sevindirici. İsotumuz artık birçok ülkenin yemeklerini lezzetlendirmeye başladı, bu tadın farkına varanların bu lezzetten vazgeçmesi artık çok zor. Yeni pazarlara ulaşılmasıyla ihracat rakamlarının çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum." dedi.

Kızıldemir, kentte yaşanan deprem ve sele rağmen çiftçilerin üretimden vazgeçmediğini ve tarlarını işlemeye devam ettiğini söyledi.

Bu yıl biber ekim alanlarının bir önceki yıla göre daha da arttığını belirten Kızıldemir, "Geçen yıl biber ekim alanlarımız düşmüştü, bu yıl çiftçilerimiz yeniden tarlalarıyla biber tohumlarını buluşturdu. Şu an tarlalarda ürünler hasat için hazırlanıyor. Yeni mahsul biberlerin toplanmaya başlanmasıyla birlikte isot üretimimizde artacak ve yeni üretimlerle birlikte ihracat miktarlarımız daha da yukarılara taşınacaktır. Diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi biber eken çiftçilerimizin desteklenmesiyle ihracat miktarının daha da yükseleceğine inanıyoruz." diye konuştu.