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        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

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        Giriş: 10.07.2023 - 12:13
        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımına devam edildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda belediyelerden görevlendirilen ekipler, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları kontrollü olarak yıktı.

        Kent merkezinde Atatürk Bulvarı'nda bulunan ağır hasarlı Stad 4 Apartmanı da iş makinalarıyla yıkıldı.

        Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

        Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

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