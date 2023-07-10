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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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        Giriş: 10.07.2023 - 10:11
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi'nde, Şahin Özkılıç (27), uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Özkılıç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmada, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

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