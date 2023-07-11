Şanlıurfa'dan kısa kısa

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında tenis turnuvası düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 11 – 16 Temmuz tarihleri arasında tenis turnuvası gerçekleştirilecek.

Turnuvada dereceye girecek olan sporculara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ödüller verilecek.

- Haliliye Belediyesi'nin üniversite hazırlık yaz kursları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki kütüphane ve üniversite hazırlık yaz kursu gençlerin tercihi oluyor.

Sınavlara girecek olan öğrencilerin ders çalışma adresi, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesi ve üniversiteye hazırlık yaz kursu oluyor.

Alanında uzman öğretmenler tarafından eğitimlerin verildiği üniversiteye hazırlık yaz kursuna katılan gençler, konu anlatımlarıyla eksik konularını tamamlıyor.

Çeşitli branşlarda verilen derslerle eksiklerini tamamlayan öğrenciler, yapılan deneme sınavıyla da kendilerini ölçme şansı yakalıyor.