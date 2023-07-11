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        Şanlıurfa'da ele geçirilen 100 kilogram bozuk sakatat imha edildi

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 18:03
        Şanlıurfa'da ele geçirilen 100 kilogram bozuk sakatat imha edildi

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 100 kilogram bozuk sakatat ürünü imha edildi.

        Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda fırın, kasap, lokanta, dönerci, köftecileri denetledi.

        Et ürünü satan bir iş yerinde 100 kilogram bozuk sakatat bulan ekipler, ürüne el koydu.

        Bozuk sakatat ürünleri, çöplük alanında ekiplerce imha edildi.

        Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu, kontrollere ilişkin, vatandaşların sağlığını ön planda tutarak denetimlere aralıksız devam ettiklerini ifade etti.

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