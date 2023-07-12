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        Şanlıurfaspor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı

        1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 09:51
        Şanlıurfaspor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı

        ŞANLIURFA (AA) - 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, futbolcular Feyyaz Belen, Erkam Develi, Mehmet Alp Kurt, Yakup Alkan, Ramazan Köse ve Mustafa Durak ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

        Futbolculara emeklerinden dolayı teşekkür edilerek kariyerlerinde başarılar dilendi.

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