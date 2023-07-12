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        Şanlıurfa'da kızını yakarak öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:42
        Şanlıurfa'da kızını yakarak öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kızını üstüne tiner döküp yakarak öldüren yabancı uyruklu babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

        Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Filistin uyruklu Mohammad Dwla ile taraf avukatları katıldı.

        Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Dwla, 13 yaşındaki kızı Amara Dwla'nın yaşam hakkını sonlandırdığı için pişman olduğunu, mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu ifade etti.

        Mahkeme heyeti, sanığı "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

        - Olay

        Şanlıurfa'da üzerine 3 Eylül 2021'de dökülen tinerin alev almasıyla ağır yaralanan Filistin uyruklu 13 yaşındaki Amara Dwla, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

        Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucu, banyoda üzerine tiner döktüğü kızını yakarak öldürdüğü anlaşılan baba Mohammad Dwla tutuklanmıştı.

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