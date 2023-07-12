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        Şanlıurfa'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü

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        Giriş: 12.07.2023 - 12:13
        Şanlıurfa'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getiren 182 kişilik ilk hacı kafilesi Medine'den Şanlıurfa'ya geldi.

        Hacılar, GAP Havalimanı'nda yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.

        Burada gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Bagaj işlemlerini tamamlayan hacılar, sevdikleriyle kucaklaştı.

        85 yaşında hacı olan Müslüm Can, kutsal toprakları görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu güzel ibadeti Allah herkese nasip etsin. Gençlere tavsiyem gençken gidip ibadetlerini yerine getirsinler." ifadesini kullandı.

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