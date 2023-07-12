HRÜ Rektörü Prof. Dr. Güllüoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektör Güllüoğlu, Osmanbey Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında, deprem ve sel felaketinin etkili olduğu bir ortamda göreve başladığını hatırlatarak, öğrenci odaklı çalışma sistemi oluşturduklarını söyledi.

Üniversitedeki sorunları tespit ettiklerini ve bunların giderilmesi için çalışmalara başladıklarını aktaran Güllüoğlu, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.