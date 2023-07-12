Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        HRÜ Rektörü Prof. Dr. Güllüoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 13:22
        HRÜ Rektörü Prof. Dr. Güllüoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi

        ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Rektör Güllüoğlu, Osmanbey Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında, deprem ve sel felaketinin etkili olduğu bir ortamda göreve başladığını hatırlatarak, öğrenci odaklı çalışma sistemi oluşturduklarını söyledi.

        Üniversitedeki sorunları tespit ettiklerini ve bunların giderilmesi için çalışmalara başladıklarını aktaran Güllüoğlu, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Evlenmek istemeyen kızını tinerle yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Evlenmek istemeyen kızını tinerle yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Şanlıurfa'da sosyal medya fenomeni, elektrik akımına kapılarak öldü
        Şanlıurfa'da sosyal medya fenomeni, elektrik akımına kapılarak öldü
        Evinin önünde arı soktu, hastanede öldü
        Evinin önünde arı soktu, hastanede öldü
        Otomobil otobüse çarptı, park halindeki araçların üzerine çıkıp durdu
        Otomobil otobüse çarptı, park halindeki araçların üzerine çıkıp durdu
        Şanlıurfa´da yol kapatan 17 çiftçi adliyeye sevk edildi
        Şanlıurfa´da yol kapatan 17 çiftçi adliyeye sevk edildi
        Kavgayı ayırırken öldürüldü
        Kavgayı ayırırken öldürüldü