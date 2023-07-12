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        Şanlıurfa'da aranan 24 zanlı yakalandı

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        Giriş: 12.07.2023 - 16:47
        Şanlıurfa'da aranan 24 zanlı yakalandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda 24 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik 65 ekip halinde 205 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan 24 zanlı, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.

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