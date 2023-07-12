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        Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören kişi öldü

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        Giriş: 12.07.2023 - 21:28
        Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören kişi öldü

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedaviye alınan kişi, kurtarılamadı.

        İlçede, 12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan mimar Lütfü Seray, olayın ardından Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        İlk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılan Seray, yaklaşık 1 ay süren tedavisine rağmen kurtarılamadı.

        Siverek Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yaklaşık bir ay süren tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kuduz vakasının öğrenilmesinin akabinde ilgili bütün kurumlar hassasiyetle süreci takip etmiş, yapılan incelemeler, alınan kararlar ve tedbirler sonucu çalışmalara başlanmış, konu bütün yönleriyle takip edilmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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