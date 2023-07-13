Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

​​​​​​​ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.D, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.K. ile "hırsızlık" suçundan 12 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi Karaköprü ilçesi, "yağma" suçundan 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.G'yi ise Eyyübiye ilçesinde gözaltına aldı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.