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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 21:06
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Yunus Sanır idaresindeki 56 AG 015 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile aynı aileden Sena, Zeynep ve Ubeydullah Sanır yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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