Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:41
        Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ayhan mesajından, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin, aziz milletimizin inancıyla destansı bir şekilde önlendiğini belirtti.

        İstiklal ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizle birlikte demokrasi zaferinin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

        "Semalarımızda şanıyla, şerefiyle dalgalanan nazlı bayrağımızın himayesinde ebediyete dek hürriyet içinde yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, bir asır önce Kurtuluş Savaşı yıllarında 'Ya istiklal ya ölüm!' emrine canı pahasına riayet ettiği gibi, 15 Temmuz gecesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hainlere karşı aynı dik duruşu sergileme cesaretini göstermiştir. Tarihimiz boyunca olduğu gibi, haince yapılan bütün saldırılara ve alçaklıklara karşı aziz milletimiz imanıyla, inancıyla, cesaretiyle cevap vermeyi bilmiştir. Bunca yıllık kadim geçmişimizde değişmeyen en önemli özelliğimiz budur. Vatanımıza karşı olan ince hassasiyetimiz bu zamana kadar böyleydi, bundan sonra da böyle kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle; 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Mili Birlik Günü’nün 7. yıl dönümünde istiklalimiz, istikbalimiz ve mukaddes değerlerimiz uğruna kendi varlıklarını feda eden şehitlerimizi şükranla anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ise en kalpten minnet duygularıyla saygılarımı sunuyorum."​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Köpeğinin saldırısı sonrası kuduzdan ölen mimar, toprağa verildi- Yeniden
        Köpeğinin saldırısı sonrası kuduzdan ölen mimar, toprağa verildi- Yeniden
        Şanlıurfa'da yol kapatan 17 çiftçi serbest bırakıldı
        Şanlıurfa'da yol kapatan 17 çiftçi serbest bırakıldı
        Köpeğinin saldırısı sonrası kuduzdan ölen mimar, toprağa verildi
        Köpeğinin saldırısı sonrası kuduzdan ölen mimar, toprağa verildi
        Sokak köpeği tarafından ısırılan genç mimar hayatını kaybetti
        Sokak köpeği tarafından ısırılan genç mimar hayatını kaybetti
        Evlenmek istemeyen kızını tinerle yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Evlenmek istemeyen kızını tinerle yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Şanlıurfa'da sosyal medya fenomeni, elektrik akımına kapılarak öldü
        Şanlıurfa'da sosyal medya fenomeni, elektrik akımına kapılarak öldü