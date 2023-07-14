Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan mesajından, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin, aziz milletimizin inancıyla destansı bir şekilde önlendiğini belirtti.

İstiklal ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizle birlikte demokrasi zaferinin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Semalarımızda şanıyla, şerefiyle dalgalanan nazlı bayrağımızın himayesinde ebediyete dek hürriyet içinde yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, bir asır önce Kurtuluş Savaşı yıllarında 'Ya istiklal ya ölüm!' emrine canı pahasına riayet ettiği gibi, 15 Temmuz gecesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hainlere karşı aynı dik duruşu sergileme cesaretini göstermiştir. Tarihimiz boyunca olduğu gibi, haince yapılan bütün saldırılara ve alçaklıklara karşı aziz milletimiz imanıyla, inancıyla, cesaretiyle cevap vermeyi bilmiştir. Bunca yıllık kadim geçmişimizde değişmeyen en önemli özelliğimiz budur. Vatanımıza karşı olan ince hassasiyetimiz bu zamana kadar böyleydi, bundan sonra da böyle kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle; 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Mili Birlik Günü’nün 7. yıl dönümünde istiklalimiz, istikbalimiz ve mukaddes değerlerimiz uğruna kendi varlıklarını feda eden şehitlerimizi şükranla anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ise en kalpten minnet duygularıyla saygılarımı sunuyorum."​​​​​