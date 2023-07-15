Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı.
Sergen Mahallesi yakınlarında sulama kanalına devrilen aracı sudan çıkaran ekipler, araç içerisinde bulunan sürücü Nevaf Cantekin'in (60) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cantekin'in cesedi otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dün akşam Nevaf Cantekin yönetimindeki hafif ticari araç kırsal Sergen Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşmüş, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri kanalda arama çalışması başlatmıştı.