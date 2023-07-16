Şanlıurfaspor Kulübünde olağanüstü kongre iptal edildi

ŞANLIURFA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da yarın gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongrenin iptal edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Şanlıurfaspor yönetim kurulumuz önceki haftalarda bir araya gelerek 17 Temmuz 2023 Pazartesi (Yarın) tarihi için olağanüstü kongre kararı almıştır. Ancak TFF 2. Lig Play-Off finalleri ile birlikte takımımız açısından sezonun çok geç bitmesi ve 11 Ağustos itibariyle başlayacak Trendyol 1. Ligi için zaman kısıtlamasından dolayı Şanlıurfaspor yönetim Kurulumuz bir araya gelmiş ve mevcut yoğunluğun takıma yönelik kadro oluşturmaktan yana kullanılmasına karar vermiştir. Prensipte anlaşılan transferlerin resmiyete dönüşmesi ve teknik heyetimizin raporu doğrultusunda acil hareket edilmesini ön plana alan yönetim kurulumuzun ortak kararıyla yarın yapılması planlanan olağanüstü kongrenin iptaline oy çokluğu ile karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.