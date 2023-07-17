Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında anne ile çocuğu dumandan etkilendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:46
        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında anne ile çocuğu dumandan etkilendi

        ŞANLIURFA (AA) - Haliliye ilçesinde evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında anne ile çocuğu dumandan etkilendi.

        Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede evi saran alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kapının açılmaması nedeniyle evde mahsur kalan anne ve çocuğu, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen anne ile çocuğu, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Cezaevi firarisi ahırda yakalandı
        Cezaevi firarisi ahırda yakalandı
        Şanlıurfa´da orman yangınına TOMA'lar müdahale etti
        Şanlıurfa´da orman yangınına TOMA'lar müdahale etti
        Şanlıurfa´da, çiftçilerin elektrik protestosunda 4 tutuklama
        Şanlıurfa´da, çiftçilerin elektrik protestosunda 4 tutuklama
        Şanlıurfa'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
        Şanlıurfa'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü