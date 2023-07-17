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        Şanlıurfa'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:51
        Şanlıurfa'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan ve 3 aydır cezaevi firarisi olduğu tespit edilen M.B'yi takibe aldı.

        Karaköprü ilçesi kırsalındaki Özgedik Mahallesi'nde saklandığı belirlenen M.B, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        M.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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