Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:58
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Mustafa İren'in kullandığı 63 EE 089 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolu 5. kilometresinde Mizbah Beşkat idaresindeki 02 ACU 559 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sinan İren, Halime Beşkat ve Ayşe Çelik yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa İren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan Ayşe Çelik'inde hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Cezaevi firarisi ahırda yakalandı
        Cezaevi firarisi ahırda yakalandı
        Şanlıurfa´da orman yangınına TOMA'lar müdahale etti
        Şanlıurfa´da orman yangınına TOMA'lar müdahale etti
        Şanlıurfa´da, çiftçilerin elektrik protestosunda 4 tutuklama
        Şanlıurfa´da, çiftçilerin elektrik protestosunda 4 tutuklama
        Şanlıurfa'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
        Şanlıurfa'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü