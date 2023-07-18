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        Şanlıurfa'da "Arkeolojik Kazı Şenliği" düzenledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:05
        Şanlıurfa'da "Arkeolojik Kazı Şenliği" düzenledi

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara arkeoloji bilimini tanıtmak için "Arkeolojik Kazı Şenliği" düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ışıklandırılarak turizme kazandırılan Roma dönemine ait 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu tarihi "Kızılkoyun Nekropol Alanı" minik arkeologlara ev sahipliği yaptı.

        5-9 yaş arası çocuklar kendileri için hazırlanan yapay kazı alanında arkeolojik kazının tüm süreçlerini deneyimledi.

        Minyatür arkeolojik kazı alanlarının yerleşildiği oyun alanında kazılar yapan, taş sütun, sikke, gözyaşı şişesi gibi arkeolojik kazılarda rastlanılan objeleri bulan çocuklar, arkeolojik kazının süreçlerini deneyimledi.

        Merak ve keşif duygusunu bilinçli bilgi arayışına dönüştüren çocuklar, gerçek kazı aletlerini kullanarak farklı dönemlere ait buluntuların replikalarını ortaya çıkarıp müzeye teslim sürecine kadar olan tüm aşamaları öğrendi.

        Etkinliğe katılan Zeynep Miray Ergün, kazı şenliğinde çok eğlendiğini belirterek, "Biz burada kazı çalışmaları yaptık. Oyunlar oynadık buraya gelip kazılar yaptık. Burada dinozorlar çıkarttık. İskeletlerin içinden altınlar bulduk. Kavanozların içinden altınlar çıktı onları bulduk kazı yapıp onları tekrar çocuklara açtırdık. Dinozorları bulduk toprağın altında mozaikler yaptık." diye konuştu.

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