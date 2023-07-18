Şanlıurfa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyin Uysal idaresindeki 27 AFP 685 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 65. kilometresinde Mahmut Nebi yönetimindeki 63 K 879 plakalı kamyona çarptı.
Hafif ticari araç sürücüsü Uysal ile beraberindeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.