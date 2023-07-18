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        Şanlıurfa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:55
        Şanlıurfa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Hüseyin Uysal idaresindeki 27 AFP 685 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 65. kilometresinde Mahmut Nebi yönetimindeki 63 K 879 plakalı kamyona çarptı.

        Hafif ticari araç sürücüsü Uysal ile beraberindeki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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