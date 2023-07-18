Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şanlıurfa'daki silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 22:39
        Şanlıurfa'daki silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Ekinyazı Mahallesi'nde önceki gün aralarında husumet bulunan akraba ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Ekipler, silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa´da, 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa´da, 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
        ŞANLIURFA´DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 6 YARALI  
        ŞANLIURFA´DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 6 YARALI  
        Şanlıurfa´da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa´da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        Serinlemek için girdiği Fırat Nehri´nde boğuldu
        Serinlemek için girdiği Fırat Nehri´nde boğuldu
        4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Cezaevi firarisi ahırda yakalandı
        Cezaevi firarisi ahırda yakalandı