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        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 13:54
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda merkez ilçe belediye zabıta ekiplerinden oluşan ortak denetim ekibi kuruldu.

        Ortak denetim ekibi ilk denetimini Eyyüp Peygamber Caddesi başta olmak üzere Eyyüp Nebi, Osmanlı, Muradiye, Yenice ve Selçuklu mahallelerindeki iş yerlerinde yaptı.

        Ekipler, denetimde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirdi.

        Araca yüklenen ürünler, geri dönüşüm merkezinde imha edildi.

        Ekipler, 2 markete son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem yaptı.

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